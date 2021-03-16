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Минсельхоз подготовил проект о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения

Проект будет действовать до 1 июля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России подготовил проект постановления, который подразумевает заключение соглашений о снижении цен на минеральные удобрения. Проект будет действовать до 1 июля, он опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что соглашения признаются допустимыми в случае соблюдения некоторых условий. Так, предметом соглашений должна выступать реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Российской Федерации. Кроме того, соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров.

В пояснительной записке подчеркивается, что данный проект "окажет положительное влияние на достижение целей Госпрограммы и не окажет влияния на достижение целей иных государственных программ Российской Федерации".

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