Ленобласть совместно со Сбербанком будет внедрять цифровые сервисы для городской среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области совместно со Сбербанком внедрят цифровые технологий в городскую среду, в частности, в сферы общественного транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Александр Дрозденко и глава Сбербанка Герман Греф, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Одна из ключевых задач региона - улучшение качества жизни жителей, повышение комфортности и безопасности городской среды. Сегодня эта цель достижима только благодаря внедрению современных цифровых технологий практически во все отрасли. Я уверен, что новые цифровые сервисы положительно скажутся на работе городских служб, увеличат производительность коммунального комплекса и обеспечат дальнейшее развитие наших городов", - привели в пресс-службе слова Дрозденко.

Как уточняется в сообщении, одним из приоритетных направлений сотрудничества станет внедрение сервиса "Умная остановка" по безналичной оплате проезда на общественном транспорте. Еще ряд "умных" цифровых сервисов будет внедрен в такие сферы как здравоохранение, городское хозяйство, общественная безопасность, а также образование.

В пресс-службе пояснили, что Ленинградская область проводит цифровизацию городской среды по проекту "Умный город" (входит в нацпроекты "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда"). Пилотными городами для внедрения "умных технологий" в Ленинградской области с 2019 года стали Гатчина и Сосновый Бор. Цифровизация этих городов предполагает в ближайшие пять лет существенные преобразования в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма и управленческих решений. Проекты по развитию городской среды реализуются во всех районах Ленинградской области.

"Отдельно [стороны] договорились о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Речь идет как о финансово-кредитной поддержке, развитии в Ленинградской области госпрограмм поддержки предпринимательства, так и об организации консультаций и семинаров для бизнеса", - отметили в пресс-службе.