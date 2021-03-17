СП указала на неэффективную организацию лекарственного обеспечения граждан в России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Данные мониторинга Счетной палаты (СП) свидетельствуют о том, что лекарственное обеспечение граждан России организовано недостаточно эффективно. В частности, снижается доступность льготных лекарств, в ряде регионов отмечается критическая ситуация с препаратами для лечения пациентов с коронавирусом, а жители регионов не обеспечены равными правами на получение качественного медикаментозного лечения, следует из отчета ведомства за 2020 год.

"Проблемы доступности были отмечены и в ходе проверки организации лекарственного обеспечения граждан. В частности, снижается доступность лекарственного обеспечения льготной категории граждан, в сельских населенных пунктах отдельных регионов отсутствуют аптечные пункты, у некоторых медицинских организаций, расположенных в сельской местности, отсутствует лицензия на фармацевтическую деятельность. Увеличиваются отказы граждан от получения льготных медикаментов в пользу денежного возмещения", - следует из отчета.

В частности, недостатки нормативно-правового регулирования как на федеральном, так и на региональном уровнях, позволяют отдельным категориям граждан получать лекарства за счет средств субъекта РФ даже в случае отказа от получения льготного лекарства в пользу ежемесячных денежных выплат из федерального бюджета. "В результате объем затрат региональных бюджетов на финансирование таких гарантий может превышать 60% от общего объема затрат на льготное лекарственное обеспечение. Кроме того, отдельные регионы сокращают перечни групп населения, при амбулаторном лечении которых медикаменты отпускаются по рецептам врачей бесплатно, или устанавливают обязанность граждан, имеющих право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение, по выбору источника получения данной социальной услуги", - говорится в документе.

Выявлено также, что в 25% случаях гражданам было отказано в получении льготных лекарств, а в 30% случаях был отказ в выдаче льготных рецептов. Кроме того, в ходе проверки установлен дефицит ряда медикаментов, в частности, для лечения онкозаболеваний, диабета, вакцин от бешенства, в связи с ростом отмененных на федеральном и региональном уровнях торгов на закупку лекарственных препаратов в 2019 году. "В отдельных регионах остается критической ситуация с медикаментами для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в связи с ростом потребности в необходимых препаратах, что оказывает негативное влияние на реализацию прав граждан на лекарственное обеспечение", - отмечает СП.

Отрицательно влияет на лекарственное обеспечение и выявленное в ходе проверок несоответствие количества граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, пациентов с редкими заболеваниями, и данных формы федерального статистического наблюдения о числе соответствующих заболеваний. Кроме того, отсутствие единых методических подходов к расчету потребности в лекарственных препаратах для ВИЧ-инфицированных и лиц, больных туберкулезом, вариативность статистических данных и федеральных регистров не позволяют подтвердить объем потребности в бюджетных ассигнованиях на закупку лекарственных препаратов для указанных категорий лиц.

"По итогам анализа Счетная палата подготовила ряд предложений, направленных на улучшение ситуации в сфере лекарственного обеспечения. В частности, рекомендовала Минздраву России проработать вопрос применения модели возмещения стоимости лекарственных средств населению при амбулаторном лечении с учетом международного опыта развития системы социального страхования", - следует из отчета.