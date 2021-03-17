Счетная палата: венчурный рынок в России не показывает положительную динамику

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Развитие венчурного рынка в России, несмотря на усилия властей, не показывает положительной динамики. Об этом говорится в "Отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Счетная палата пришла к выводу, что существенной положительной динамики в развитии венчурного рынка по ряду характеристик пока не произошло. И это несмотря на проделанную Правительством РФ работу по его развитию за последние 15 лет. Так, по доле венчурных инвестиций в процентах к ВВП (0,007 %) Россия в 11 раз уступает среднему показателю по странам ОЭСР, а по объему - в 43 раза. В 2019 году этот показатель снизился по сравнению с 2018 годом на 23,8 %. Основная причина - снижение объема инвестиций частных фондов. При этом Счетная палата отметила рост государственного участия в деятельности инвестиционных фондов", - говорится в отчете Счетной палаты.

Россия, отмечается в документе, существенно отстает от ведущих стран мира по уровню финансирования научных исследований и разработок, высокорисковых проектов. Не происходит диверсификации источников финансирования научных исследований и разработок: основной источник финансирования науки в России - бюджет. Одной из приоритетных тем в рамках анализа мер господдержки возникающих высокотехнологичных секторов в 2020 году стало изучение механизмов венчурного и прямого инвестирования.

Отмечается снижение доли венчурных инвестиций на ранних стадиях проектов. В 2019 году в России доля венчурных инвестиций на посевной и начальной стадиях составляла 7% и 20% соответственно, в то время как по странам ОЭСР эти показатели были значительно выше.

"Среди причин, препятствующих развитию венчурного рынка на государственном уровне, Счетная палата назвала отсутствие единой повестки государственной политики в сфере венчурного финансирования. Ни одна из национальных целей не направлена напрямую на решение задач в области инновационного развития, отсутствует единый документ стратегического планирования инновационного развития, предусматривающий целевые ориентиры развития венчурного рынка", - говорится в отчете.

Для повышения эффективности государственной политики в сфере инноваций правительством РФ при участии Счетной палаты уже внесены изменения в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", которые учитывают портфельный подход и высокорисковый характер инновационной деятельности при оценке эффективности господдержки, сообщается в "Отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году".