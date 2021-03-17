В СП заявили, что показатели проекта "Здравоохранение" не были достигнуты из-за пандемии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ухудшение эпидемиологической ситуации в РФ из-за пандемии коронавируса стало причиной недостижения некоторых показателей национального проекта (НП) "Здравоохранение". В частности, целевой показатель динамики продолжительности жизни может быть не достигнут при существующих темпах роста, следует из отчета Счетной палаты за 2020 год.

"В 2020 году, как и в предыдущие годы, отмечается недостижение целевых показателей НП "Здравоохранение", что обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации в связи распространением новой коронавирусной инфекции и снижением доступности плановой медицинской помощи. <...> Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении свидетельствует о наличии роста показателя, но при сохранении его темпов роста ожидаемый целевой результат к 2024 году (78 лет) не может быть достигнут. Указом президента РФ <...> указанный целевой показатель (78 лет) уже планируется достигнуть к 2030 году. С учетом недостаточного темпа роста показателя имеется риск недостижения национальной цели и к 2030 году", - следует из отчета.

В связи с данными выводами, СП было предложено поручить Минздраву РФ подготовить проект плана мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в стране на период до 2025 года и представить его на утверждение в правительство. "Указанное предложение выполнено", - отметили в ведомстве. В частности, в целях реализации рекомендаций СП Минздравом готовятся предложения по включению в единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года в части разработки механизмов реализации национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Кроме того, формируются предложения по дополнению нацпроекта "Здравоохранение" и федеральных проектов задачами и мероприятиями в части достижения целевого показателя нацпроекта "Снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек населения)" и организации лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с хроническими заболеваниями.

"Работа по включению в НП "Здравоохранение" нового федерального проекта "Повышение готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи в условиях эпидемий". Он должен содержать мероприятия по разработке мобилизационных планов действий в условиях эпидемии, создания в подобных случаях резервов медицинского персонала, коечного фонда, материальных запасов, медицинских изделий и медицинского оборудования", - говорится в отчете.

"Оценить влияние данных рекомендаций на сферу здравоохранения не представляется возможным в связи с незавершением их реализации", - добавили в СП.