Счетная палата заявила, что темп роста экономики России в 2021-2023 годах не превысит 3%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская экономика в 2021-2023 годах будет расти не более чем на 3% ежегодно. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты.

"Счетная палата считает, что в 2021-2023 годах темпы роста российской экономики не превысят 3%, а в случае более медленного восстановления мировой экономики и введения дополнительных частичных карантинных ограничений в ряде стран останутся в диапазоне около 2%", - отмечается в материалах.

По мнению ведомства, для стимулирования инвестиционного спроса и перезапуска инвестиционного цикла могут потребоваться дополнительные усилия, а риски более существенного снижения доходов населения могут негативно отразиться на динамике показателей потребительского спроса.

Ведомство отмечает, что 31 из 45 госпрограмм в 2021-2023 годах, то есть 68,9% общего количества, в той или иной степени не соответствуют документам стратегического планирования, из них 29 госпрограмм не соответствуют отраслевым стратегическим документам.

"Счетная палата видит риск неустойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, а также местных бюджетов. Риски недопоступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации могут составить 62,2 млрд рублей в 2021 году", - отмечается в отчете.