Счетная палата увидела риски роста цен на топливо

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата в своем отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из "укрупненных проблем" аудита в прошедшем году, и считает, что они могут повториться.

"К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - говорится в отчете ведомства.

Весной 2018 года россияне увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство тогда приняло ряд беспрецедентных мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так, демпфирующий механизм в нефтянке позволил убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок.

В конце 2020 - начале 2021 года стоимость нефти снова росла. Правительство снова предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов, в частности, нефтяным кампаниям уже рекомендовали увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса. Стабилизации будет также способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.

Примечательно, что принятые меры, по мнению Счетной палаты, могут помешать утверждению в срок генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. "При этом срок действия утвержденной генеральной схемы развития нефтяной отрасли ограничен 2020 годом", - указывается в отчете.

Счетная палата уже направила соответствующее обращение правительство, в котором рекомендовало "поручить Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтяными компаниями обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года". Вопрос о рассмотрении генеральной схемы внесен в план заседаний правительства на 22 апреля 2021 года.