Счетная палата проверяет закупки аппаратов ИВЛ и тепловизоров Минпромторгом

"В 2020 году направлением деятельности открыты контрольные мероприятия по проверке эффективности закупок тепловизоров и аппаратов искусственной вентиляции легких, проводимых Минпромторгом России в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Результаты по этим контрольным мероприятиям будут представлены в 2021 году", - говорится в материалах.

Также ведомство проверяет Ростех. В этом году планируется провести проверку имущественных сделок, совершенных Ростехом, а в прошлом году Счетная палата начала проверять финансирование НИОКР станкоинструментального производства по поручению Совета безопасности РФ. В рамках этой проверки будет в том числе проверяться предоставленный в 2014 году имущественный взнос Ростеху на создание серийных производств станкоинструментальной продукции.

Кроме того, Счетная палата проверит в этом году меры поддержки экспорта, изучив, как достигается целевой уровень показателей нацпроекта "Промышленный экспорт" и проведения единой государственной политики в сфере развития экспорта. Контрольное ведомство намерено изучить опыт иностранных государств и выработать рекомендации по внедрению наилучших международных практик в РФ.

В прошлом году правительство РФ выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации у единственного поставщика - АО "КРЭТ" Ростеха. КРЭТ в прошлом году поставил регионам 6,7 тыс. аппаратов.