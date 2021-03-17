Объем нарушений в сфере обороны и безопасности в 2020 году составил почти 125 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Финансовый объем нарушений и недостатков в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составил 124,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты (СП) Российской Федерации в 2020 году.

"В 2020 году направлением деятельности [по аудиту обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности - прим. ТАСС] завершено 31 контрольное мероприятие (в том числе 24 - в рамках проверок по исполнению и формированию федерального бюджета) и 7 тематических мероприятий. Кроме того, в рамках "бюджетных" проверок завершено 6 экспертно-аналитических мероприятий. При этом Счетная палата выступает стратегическим партнером и помощником органов власти в целях достижения общих результатов. В работе направления акцент делается не только на выявлении нарушений и недостатков, объем которых по итогам проведенных в 2020 году проверок составил 124,9 млрд рублей, но прежде всего на причинах их возникновения", - говорится в документе.

В соответствии с отчетом, выявленные нарушения в основном связаны с осуществлением закупочной деятельности (102,7 млрд рублей), ведением бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности (8,2 млрд рублей), необеспечением эффективности и результативности использования средств (5,8 млрд рублей) и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы (5,6 млрд рублей). На прочие нарушения пришлось 2,6 млрд рублей.

Согласно данным отчета, в 2020 году вышеупомянутое направление представило три доклада главе государства, два из которых - совместные с Советом безопасности Российской Федерации. "По итогам их рассмотрения президент Российской Федерации дал соответствующие поручения органам государственной власти", - говорится в отчете.

Как сообщается в документе, в 2020 году в доход федерального бюджета по результатам проведения контрольных мероприятий возвращены средства в объеме 212,2 млн рублей, при этом предотвращено незаконное расходование средств федерального бюджета в сумме 100,3 млн рублей. "По материалам, направленным в Генеральную прокуратуру, обеспечен возврат средств в сумме 5 585,4 млн рублей", - отмечается в отчете.