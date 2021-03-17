Роскосмос создал Единый отраслевой центр интеллектуальной собственности

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" создала Единый отраслевой центр интеллектуальной собственности на базе головной экономической научно-исследовательской организации ракетно-космической промышленности АО "Организация "Агат". Об этом говорится в приложении к отчету о работе Счетной палаты РФ в 2020 году.

"Решением правления госкорпорации создан Единый отраслевой центр интеллектуальной собственности на базе АО "Организация "Агат", - говорится в документе.

Отмечается, что создание центра стало одной из мер по устранению Роскосмосом нарушений и недостатков в части отражения в учете результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и управления интеллектуальной собственностью.

В числе прочих мер в госкорпорации подготовлен проект приказа, который регламентирует сроки направления в Росимущество документов о результатах интеллектуальной деятельности. "Проводится работа по формированию корректной стоимости результатов интеллектуальной деятельности и оформление проектов протоколов их согласования", - отмечается в приложении к отчету. В нем говорится, что компьютерные программы планируется отражать в бюджетном учете.

В ракетно-космической промышленности сформирована функциональная вертикаль по управлению интеллектуальной собственностью. Для систематизации государственного и бюджетного учета результатов НИОКР разработана единая нормативно-правовая база. Кроме того, разработана и находится в опытной эксплуатации единая отраслевая автоматизированная система по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

По состоянию на 22 мая 2020 года в бюджетном учете Роскосмоса были отражены 494 результата интеллектуальной деятельности и велась постановка на учет еще 540.