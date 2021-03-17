Счетная палата: реестр федерального имущества не обеспечивает достоверность информации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сведения, содержащиеся в Реестре федерального имущества (РФИ), не обеспечивают необходимую достоверность информации. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты

"Были выявлены нарушения порядка предоставления сведений для внесения в Реестр федерального имущества, порядка его ведения и исключения из него - 59 фактов. Также установлено, что содержащиеся в РФИ сведения не обеспечивают необходимую достоверность информации", - отметило ведомство.

По данным Счетной палаты, значительная часть нарушений обусловлена ненадлежащим выполнением органами государственной власти своих функций в отношении подведомственных организаций. В ряде случаев это привело к убыточной деятельности организаций, а также возникновению риска их банкротства.

"Расхождение данных бюджетного учета и Реестра федерального имущества по объектам казны Российской Федерации составило 6,7 трлн рублей", - говорится в приложении к отчету.