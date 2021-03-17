Доходы бюджета России в 2020 году были исполнены на 90,9%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета РФ в 2020 году были исполнены на 90,9%, а их общий объем снизился на 1 трлн 871 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты.

"Уровень исполнения доходов федерального бюджета составил 90,9%. Относительно общего прогнозируемого объема доходы снизились на 1 трлн 871 млрд рублей, или на 9,1%", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, нефтегазовые доходы бюджета в 2020 году снизились на 30,4% (на 2,289 трлн рублей), а ненефтегазовые доходы выросли на 3,2% (на 417,1 млрд рублей).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в 2020 году составил 95,7% (на 1,5 процентного пункта выше показателя за 2019 год). Кассовое исполнение расходов составило 22,822 трлн рублей, что на 25,3% выше кассового исполнения расходов в 2019 году.

При этом объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,021 трлн рублей, что сопоставимо с объемом неисполненных средств за 2019 год.