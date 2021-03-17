Нефтяники России на 97% выполнили план нарастить запасы бензина к маю до 1,6 млн тонн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Запасы товарного бензина в России к середине марта 2021 года превысили 1,55 млн тонн, это 97% от поручения правительства нарастить запасы топлива до 1,6 млн тонн к маю, следует из комментария Минэнерго к отчету Счетной палаты.

Ранее аудиторы Счетной палаты в своем отчете по итогам 2020 года допустили риск роста цен на бензин. Однако в Минэнерго напомнили, что правительство уже предприняло ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, нефтекомпаниям было поручено увеличить предложение на внутреннем рынке, нарастив переработку и запасы, а также увеличить объемы продаж топлива через биржевые торги. По мнению министерства, нефтяники выполняют поручение добросовестно.

"С начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года", - говорится в комментарии министерства. За прошедшую неделю запасы товарного бензина в стране выросли на 21 тыс. тонн и превысили в совокупности уровень 1,55 млн тонн. По поручению правительства, к маю они должны быть увеличены до 1,6 млн тонн, а к июню до 1,8 млн тонн.

Биржевые цены на бензин в России растут с конца 2020 года на фоне увеличения нефтяных котировок. Так, территориальный индекс биржевой цены бензина Аи-92 с начала 2021 года в России вырос почти на 8%, до 53,6 тыс. рублей за тонну. Хотя со второй декады марта, после того, как правительство приняло решение скорректировать демпферный механизм, благодаря которому розничные цены на бензин в России не зависят напрямую от биржевых, индекс снижается.

Скорректированный демпфер в нефтянке заработает с 1 мая 2021 года. Демпфирующий механизм был скорректирован, чтобы предотвратить рост цен на оптовом и розничном рынке, а также для того, чтобы повысить низкую маржинальность в опте и рознице. По данным источников ТАСС, механизм был скорректирован за счет изменения формулы. В частности, базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфер, снизится с 56 300 до 53 600 рублей за тонну.