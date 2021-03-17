Счетная палата проверит, как используется механизм СПИК на территории России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата в 2021 году проверит, как используется механизм специальных инвестиционных контрактов, говорится в материалах ведомства.

"В целях повышения эффективности мер господдержки промышленных предприятий в план работы направления деятельности на 2021 год включена проверка применения механизма специальных инвестиционных контрактов как инструмента стимулирования инвестиционной деятельности на территории РФ", - отмечает Счетная палата.

Ведомство планирует проверить обоснованность предоставления мер стимулирования в Минпромторге и Фонде развития промышленности, а также использование участниками СПИК этих мер.

Счетная палата напоминает, что в России сейчас заключено 45 СПИК в автомобильной, химической, фармацевтической промышленности, сельскохозяйственном машиностроении и других с суммарным объемом инвестиций 807,2 млрд рублей.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории страны в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.