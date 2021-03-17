Посла Белоруссии в РФ уполномочили обсуждать соглашение по газу

ТАСС, 17 марта. Совет министров Белоруссии уполномочил посла республики в России Владимира Семашко проводить переговоры по проекту изменения соглашения между Минском и Москвой в газовой сфере и подписывать протокол о внесении изменений при достижении соответствующих договоренностей. Об этом говорится в постановлении белорусского правительства, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации Семашко Владимира Ильича на проведение переговоров по проекту протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - сообщается в документе.

Согласно постановлению, посол Белоруссии также получает полномочия подписать данный протокол "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Как заявил 29 декабря 2020 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, республика договорилась с Россией о поставках газа на 2021 год по цене $128,5 за тыс. куб. м.