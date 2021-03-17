Скорректированная чистая прибыль "Русала" по МСФО в 2020 году составила $60 млн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году составила $60 млн против убытка годом ранее, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA компании в отчетный период снизился на 9,8%, до $871 млн, выручка - на 11,8%, до $8,566 млрд.

Снижение выручки компания объяснила уменьшением на 5% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $1,792 тыс. за тонну в 2019 году до $1,702 тыс. за тонну в 2020 году, а также сокращением объема реализации первичного алюминия и сплавов на 6%.

Чистая прибыль "Русала" за период уменьшилась на 20,9%, до $759 млн. Нормализованная чистая прибыль компании в 2020 году снизилась на 22,2%, до $990 млн. Чистый долг "Русала" на конец прошлого года составил $5,56 млрд, сократившись по сравнению с показателем на конец 2019 года на 14%.

"Заметно показатели выросли во втором полугодии, в итоге по сравнению с 2019 годом продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) увеличились на 11,3%, до 1 722 тыс. тонн. Мы также увеличили свою долю рынка по сравнению с конкурентами. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 44% (против 37% в 2019 году). Все это на фоне общемирового снижения спроса на алюминий вследствие COVID-19", - прокомментировал гендиректор "Русала" Евгений Никитин, чьи слова приводятся в сообщении.

Капитальные затраты компании в 2020 году выросли на 5,8% и составили $897 млн.

Обзор рынка

Потребление алюминия в России снизилось в 2020 году на 4,2%, до 0,84 млн тонн, хотя во второй половине года наметились определенные улучшения в ключевых сегментах конечного потребления, отмечает "Русал".

"В последние месяцы сокращение потребления можно объяснить слабым внутренним спросом, при этом экспортные продажи растут уже три месяца подряд", - подчеркивает компания.

"Русал" прогнозирует рост спроса на первичный алюминий в мире в 2021 году на 5-6%, однако темп роста по-прежнему зависит от скорости вакцинации от COVID-19. В долгосрочной перспективе активизация тенденций в области "зеленых" технологий поможет стимулировать спрос на алюминий в ближайшие годы.

Дивиденды

Совет директоров "Русала" не утверждал и не рекомендовал выплату дивидендов по итогам работы компании в 2020 году, следует из сообщения.

Дивидендная политика "Русала", утвержденная в 2015 году, предполагает выплату дивидендов из расчета 15% от показателя EBITDA (включая дивиденды от "Норникеля"). В 2017 году совет директоров компании утвердил также опцию распределения дивидендов на поквартальной основе в зависимости от финансовых показателей и других ограничений. Однако из-за санкций, введенных против компании в апреле 2018 года (были сняты в январе 2019 года), "Русал" не выплачивал квартальные дивиденды.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство компании составило 3,755 млн т, а продажи снизились до 3,926 млн т (-6%). Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 25,85%. Free float - 17,27%.