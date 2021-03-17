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СМИ: личные данные пользователей японского мессенджера LINE были доступны компании из КНР

С 2018 года менеджмент LINE был передан на аутсорс китайской компании

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Личные данные пользователей популярного в странах Азии японского мессенджера LINE были доступны китайской компании, которая занималась обслуживанием приложения. Об этом в среду сообщил японский телеканал NHK.

Отмечается, что с 2018 года менеджмент LINE был передан на аутсорс китайской компании. По данным японских СМИ, неназванная компания из КНР имела доступ к личным данным пользователей, включая имена, адреса почтовых ящиков и телефонные номера, а также к передаваемым между пользователями фотографиям. В то же время указывается, что соответствующие данные хранились на расположенных на территории Японии серверах.

По данным телеканала, в прошлом месяце доступ к соответствующим данным для китайской компании был закрыт. В Японии мессенджером LINE пользуются около 86 млн человек. Владелец приложения японская компания Z Holdings пообещала создать специальный комитет для проведения внутренней проверки.

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