Японский производитель автошин Bridgestone к концу апреля закроет завод во Франции

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Японский производитель автомобильных шин Bridgestone планирует к концу апреля закрыть свой завод, расположенный в городе Бетюн на севере Франции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.

"После завершения необходимых процедур, таких как перенаправление и помощь в повторном найме сотрудников, планируется закрыть завод к концу апреля", - подчеркивается в заявлении производителя. Отмечается, что эта мера связана с объявленной в феврале 2021 года политикой Bridgestone по перераспределению расходов и развитию бизнес-стратегии.

Завод в Бетюне был открыт в 1961 году. Предприятие рассчитано на ежедневный выпуск порядка 17 тыс. единиц продукции, на нем работают около 850 человек.