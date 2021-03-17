Акции "Русала" в Гонконге упали на 6% после данных о снижении годовой прибыли

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 марта. /ТАСС/. Акции российской компании "Русал", котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, упали более чем на 6% после публикации отчетных данных о снижении годовой прибыли. Об этом свидетельствуют показатели этой площадки.

За первую минуту после открытии торгов в среду ценные бумаги алюминиевого гиганта подешевели на 6,17% - до 4,41 гонконгского доллара за единицу ($0,57).

Ранее "Русал" опубликовал финансовый отчет за 2020 год, в котором сообщил о снижении чистой прибыли на 20,9%, до $759 млн. Совет директоров не утверждал и не рекомендовал выплату дивидендов по итогам работы компании в минувшем году.