Трутнев: единая дальневосточная авиакомпания должна начать работу в течение месяца

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" должна в течение месяца приступить к работе, сообщил в среду журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Компания уже распределила по 5% акций между всеми [дальневосточными] субъектами РФ. Сейчас нам надо холдинг создать. Но мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться", - сказал Трутнев. Он уточнил ТАСС, что накануне обсудил создание единой дальневосточной авиакомпании с руководством Минвостокразвития и авиакомпании "Аврора".

По словам вице-премьера, на текущую операционную деятельность авиакомпании в 2021 году нужна дополнительная субсидия в размере 3,5 млрд рублей. "Эта цифра доложена председателю правительства [Михаилу Мишустину]. Он пока решение не озвучил. Но сказать честно, я думаю, что деньги в таком объеме для субсидирования начала работы компании мы найдем", - добавил Трутнев.

Накануне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил ТАСС, что работа по созданию маршрутной сетки единой дальневосточной авиакомпании завершится в конце марта, а ключевые маршруты уже определены. Заявка сформирована и согласована с Минтрансом.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция будущей авиакомпании, остальные регионы ДФО - по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", т. е. обеспечит госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.