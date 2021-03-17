{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В "Аэрофлоте" ожидают восстановления международного рынка авиаперевозок не ранее 2024 года

При этом внутренний рынок может восстановиться уже в 2022 году, отметил генеральный директор компании Михаил Полубояринов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" прогнозирует, что международный рынок авиаперевозок восстановится не ранее 2024 года, сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами - ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", - сказал он.

Комментируя ситуацию на российском внутреннем рынке, Полубояринов отметил, что он может восстановиться уже в 2022 году. "Доходные ставки, наверное, подойдут к уровню 2019 (года) только в 2023 (году)", - добавил гендиректор авиакомпании.

Теги
Россия
"Сбер" планирует распространить льготную ипотеку на частные дома на все регионы России
Предложение будет доступно со второго полугодия 2021 года
Читать полностью