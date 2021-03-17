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Профильные ассоциации готовы разработать фитнес-программы для пассажиров РЖД

Тренеры делают ставку на йогу, но признают, что формат будет интересен не всем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фитнес-индустрия считает идею размещения фитнес- и спортклубов на железнодорожных вокзалах интересной. Опрошенные ТАСС профильные ассоциации готовы разработать тренировочные программы для пассажиров РЖД и выработать концепцию развития спортивных центров, тренеры делают ставку на йогу и расслабляющие программы, но признают, что формат будет интересен не всем.

В первой декаде марта заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник сообщил, что холдинг готовит единый стандарт развития вокзальных территорий. Компания положительно оценила идею открыть на вокзалах фитнес-центры, отели и коворкинги. Представители фитнес-индустрии также оценили популярность нового формата и особенности размещения клубов на территории жд-вокзалов.

Ожидания фитнес-индустрии

Инициатива РЖД по созданию единых стандартов для вокзальных комплексов, в которые будут включены в том числе спортивные центры, может сыграть положительную роль в развитии фитнес-индустрии, считает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) в России Ольга Киселева. Ассоциация готова выработать концепцию развития спортивных центров на жд-вокзалах.

Киселева отмечает, что в первую очередь необходимо сделать несколько экспериментальных проектов в крупных вокзальных хабах городов-миллиоников, в которых пересекается большое числа людей. "Важно протестировать первый кейс, чтобы подобрать объем интегрируемых услуг, которые возможны на вокзалах, просчитать экономику проекта, прописать условия аренды коммерческих площадей, возможных рисков и количество посетителей. И только потом эту историю транслировать в целом на Россию", - считает глава АОФИ.

Говорить о том, какие возможности этот проект открывает перед фитнес-индустрией можно будет только после того, как будут озвучены условия интеграции фитнес-клубов с РЖД, отмечает COO X-Fit в России Ирина Троска. В целом компания не видит причин не поддержать начинание РЖД и ждет деталей. "Как и любое нововведение, инициатива РЖД любопытна, но для качественной оценки требует большей информации. Новые клубы в местах, где фитнеса прежде не было, - это всегда перспективно, поскольку потенциально может обеспечить контакт с целевой аудиторией и привлечь к физической культуре намного больше людей, чем раньше", - отмечает Троска.

Сами работники фитнес-индустрии пока не уверены в том, что им будет интересно работать в новом формате. "Насколько это будет популярно - загадывать тяжело. А вот хотел бы я работать тренером в таком клубе - сложный вопрос, - сообщил супервайзер водных программ в фитнес-клубе World Class Уфа Денис Шутов. - В формате персонального тренера - однозначно нет, так как ты работаешь с клиентом по долгосрочным целям (чего здесь как раз не получится). А вот тренером групповых программ было бы интересно, постоянно новые люди и новые эмоции".

Основателю проекта Sport in Travel (фитнес-туры), эксперту по физической подготовке Антону Лосеву интересно тренировать посетителей в формате клубов "бизнес" и "премиум". "Если это "бизнес/премиум", тогда, возможно, интересно поработать. Можно тренировать иностранцев, если они к такому привыкли или имеют необходимость. Однако "бизнес/премиум" клиенты редко пользуются жд", - отмечает он.

"Коробочные" фитнес-клубы и минимум персонала

Оптимальным вариантом для фитнес-клубов на жд-вокзалах представитель X-Fit считает небольшие студии с минимальным количеством персонала. "Мы недавно вывели на рынок подобную разработку, которую сейчас активно развиваем на основе франчайзинговой модели", - сообщила Ирина Троска. По ее словам, первоначальные вложения в такой клуб составляют от 500 тыс. рублей.

АОФИ считает возможным реализовывать проект в виде "коробочных" автоматизированных фитнес-клубов. "Было бы правильно, чтобы эти "коробочные" фитнес-клубы на вокзалах были полностью автоматизированы, то есть работали без персонала, и стандартизированы по набору услуг подобно капсульным отелям. Для таких целей может подойти концепция фитнес-клубов площадью 200-250 кв м, где будет установлено несколько комплектов спортивного оборудования: беговые дорожки, эллипсы, свободные веса и другие популярные тренажеры, обеспечивающие кардионагрузку", - считает глава АОФИ Ольга Киселева.

По ее словам, при реализации этой задачи возникают определенные сложности, так как необходимы душевые, места для переодевания и другое. Тем не менее, считает Киселева, эту инициативу можно развивать, она может быть интересна крупным сетям для масштабирования различных линеек своего продукта.

Программы и целевая аудитория

В коллаборации РЖД и фитнес-клубов точно будут заинтересованы профессиональные спортсмены, для которых большие перерывы в тренировках очень критичны, считает представитель World Class Денис Шутов. "Но, как мне кажется, не для всех людей это будет интересно. Так как длительные поездки отнимают много сил, а найти силы еще на фитнес будет непросто. Тут, возможно, кому-то будет приятнее окунуться в атмосферу СПА-процедур, пойти на занятия расслабляющего характера, например, на йогу", - добавил он.

В востребованности такого формата также сомневается основатель Sport in Travel Антон Лосев. "Идея потенциально интересная, но, возможно, не будет пользоваться полноценным спросом. Рынок России пока не готов к такому предложению. Если только смотреть на перспективу и западный рынок, - считает он. - Вопрос также в том, захочет ли клиент потратить еще один-два часа, чтобы потренироваться, вместо немедленного выезда с вокзала по делам".

Президент АОФИ Ольга Киселева рассматривает востребованность инициативы с точки зрения ожидания на вокзалах. "Для пассажиров, особенно в крупных хабах Москвы и Санкт-Петербурга, вынужденных проводить на вокзале несколько часов, подобные фитнес-клубы могут стать хорошей альтернативой практически неподвижному ожиданию", - считает она.

Хореограф Светлана Скородулина считает, что если соблюсти все удобства, то такой формат будет иметь спрос. "В фитнес-центрах РЖД было бы актуально проводить занятия любых направлений, а также, думаю, сюда отлично подошел бы бассейн. Возможно, людей бы заинтересовали специальные короткие курсы по оздоровлению", - считает она.

Уникальные тренировочные программы для пассажиров РЖД, в том числе по укреплению иммунитета, с помощью фитнес-индустрии как раз готово разработать Национальное фитнес-сообщество (НФС). Президент НФС Елена Силина уже направила соответствующее предложение заместителю генерального директора РЖД Александру Плутнику.

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