Власти РФ предлагают снизить налог на прибыль компаниям, внедряющим российский софт

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компании, использующие российское компьютерное оборудование и программное обеспечение, могут получить право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Такое предложение содержится в проекте нового пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли и обсуждается в правительстве, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на проект второго пакета мер поддержки российской ИТ-отрасли сообщали, что правительство рассматривает предложения по внесению в Налоговый кодекс РФ изменений, которые позволят включать расходы на внедрение отечественного программного обеспечения и компьютерного оборудования, представленного в соответствующих реестрах, в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

В пресс-службе Минцифры сообщили ТАСС, что мера направлена на стимулирование импортозамещения и приобретение отечественного программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов и компьютерного оборудования.

"Мера направлена на стимулирование спроса на отечественное ПО и импортозамещение в целом. Предложение предусматривает снижение налога на прибыль компаниям, внедряющим российское оборудование и программное обеспечение. Детали применения будут дорабатываться, в том числе в части принятия соответствующих нормативных актов на уровне субъектов РФ", - сказали в аппарате вице-премьера.

Там также уточнили, что в настоящий момент в концепции данного мероприятия плана не указаны ограничения по потенциальным компаниям-участницам, на которые этот налоговый вычет может распространяться.