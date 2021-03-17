Минэнерго не видит предпосылок для повторения ситуации 2018 года с бензином

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала " Россия-24 ", комментируя сообщение Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса.

"Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году", - сказал он.

"В настоящий момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, запасы товарные растут - с начала февраля они выросли уже более чем на треть. Данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду. Последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", - добавил замминистра.

Счетная палата в отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из "укрупненных проблем" аудита в прошедшем году, и считает, что они могут повториться. При этом ведомство не прокомментировало недавние меры правительства, принятые для стабилизации ситуации.

В Минэнерго напомнили, что правительство уже предприняло ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, нефтекомпаниям поручено увеличить предложение на внутреннем рынке, нарастив переработку и запасы, а также увеличить объемы продаж топлива через биржевые торги. По мнению министерства, нефтяники выполняют поручение добросовестно.

Весной 2018 года россияне увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство тогда приняло ряд беспрецедентных мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так, демпфирующий механизм в нефтянке позволил убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок.

В конце 2020 года - начале 2021 года стоимость нефти снова росла. Правительство вновь предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов. В частности, нефтяным компаниям уже рекомендовали увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса. Стабилизации будет также способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.

Принятые меры

Биржевые цены на бензин в России растут с конца 2020 года на фоне увеличения нефтяных котировок. Так, территориальный индекс биржевой цены бензина Аи-92 с начала 2021 года в России увеличился почти на 8%, до 53,6 тыс. рублей за тонну. Хотя со второй декады марта, после принятия правительством решения скорректировать демпферный механизм, благодаря которому розничные цены на бензин в России не зависят напрямую от биржевых, индекс снижается.

Скорректированный демпфер в нефтянке заработает с 1 мая 2021 года. Демпфирующий механизм был скорректирован, чтобы предотвратить рост цен на оптовом и розничном рынке, а также для того, чтобы повысить низкую маржинальность в опте и рознице.

По данным источников ТАСС, механизм был скорректирован за счет изменения формулы. В частности, базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфер, снизится с 56,3 тыс. руб. до 53,6 тыс. руб. за тонну.