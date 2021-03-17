"Интер РАО" выплатит почти 19 млрд руб. дивидендов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет директоров генерирующей компании "Интер РАО" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года из расчета 18,07 коп. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в пресс-релизе компании, размещенном на портале раскрытия корпоративной информации.

Общая сумма рекомендованных дивидендов - порядка 18,87 млрд руб. Таким образом, на выплаты может быть направлено 25% чистой прибыли "Интер РАО" по МСФО за 2020 год.

Согласно решению совета директоров, годовое собрание акционеров компании состоится 25 мая 2021 года в заочном формате.

Ранее член правления - руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Алексей Маслов в ходе презентации новой стратегии группы сообщил, что компания рассчитывает сохранить до 2030 года нынешнюю дивидендную политику, которая предполагает выплату 25% прибыли по МСФО.

О компании

"Интер РАО" работает в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет 31 тыс. МВт. Согласно информации на сайте компании, основным акционером являются группа "Интер РАО Капитал" (29,56%), "Роснефтегаз" (27,63%), и "Россети ФСК ЕЭС" (8,57%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.

Выработка электроэнергии по итогам 2020 года составила 106 млрд кВт ч, продажи на розничном рынке России - порядка 191 млрд кВт ч, на экспорт отправлено свыше 11,7 млрд кВт ч.