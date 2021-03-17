Власти Москвы считают, что успешно справились со спасением экономики во время пандемии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов считает, что город успешно справился со спасением экономики во время пандемии коронавируса.

"В целом мы видим, что с той угрозой и задачей, которая была связана со спасением экономики в режиме достаточно сложных ограничений, нам удалось достаточно успешно справиться. <…> Все отрасли экономики открыты, это позволяет нам надеяться, что в этом году мы будем наблюдать восстановительный рост. Планируем, что по итогам года мы превысим показатели не только 2019 года, но и даже в какой-то части достигнем тех плановых значений роста экономики, которые ожидали в прошлом году в том случае, если бы не вводились ограничения", - сказал Ефимов на международном онлайн-форуме "COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов".

По его словам, если сложить общий объем мер поддержки бизнеса, которые приняли федеральные власти и правительство города, то получается порядка $7 млрд. Почти весь этот объем был использован предпринимателями, также до сих пор продолжает действовать целый ряд мер поддержки.

Заммэра добавил, что в результате в Москве получили минимальные ограничения по экономике в целом. Реальные заработные платы за прошлый год выросли почти на 4%, а объем инвестиций в реальном выражении увеличился почти на 2% за прошлый год. Это не те темпы, которые наблюдались раньше, но инвестиционная активность не снизилась, а наоборот увеличилась, несмотря на все введенные ограничения.

"Несмотря на дефицит бюджета в этом году, все инвестиционные процессы, которые были запущены в городе, мы реализуем. <…> Если говорить про то, что позволило нам полноценно выйти и справиться с режимом ограничений, то это, безусловно, высокая степень цифровизации наших отраслей", - подчеркнул Ефимов.