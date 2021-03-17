Акции Beluga Group выросли на 27% в отсутствии корпоративных новостей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций Beluga Group в ходе торгов на Московской бирже выросла на 27,2%, достигая в пике 4 380 руб. за бумагу, следует из данных торговой площадки на 10:04 мск.

К 10:22 мск акции замедлили рост до 20% и торговались по 4 122 руб. за штуку.

Рост котировок происходит второй день в отсутствии корпоративных новостей.

Beluga Group принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции. В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Медная лошадка", "Мягков", премиальное шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв" и "Бастион".