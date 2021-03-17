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В Дании заявили, что начнут прокладку еще одной нитки "Северного потока - 2" в конце марта

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Прокладка еще одной нитки "Северного потока - 2" начнется в конце марта - датский регулятор.

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