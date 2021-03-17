Москва, Подмосковье и Красноярский край стали лидерами по числу вакансий

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва, Московская область и Красноярский край, по данным портала "Работа в России", вошли в топ регионов России по числу доступных вакансий. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"Согласно данным портала "Работа в России" наибольшее число вакансий разместили работодатели Москвы, Московской области и Красноярского края. Замыкают пятерку лидеров по числу вакансий Приморский край и Ростовская область", - цитирует пресс-служба замруководителя Роструда Дениса Васильева.

Так, в Москве соискателям доступно более 137 тыс. вакантных рабочих мест. Около 68 тыс. рабочих мест в Московской области и 65 тыс. в Красноярском крае. Далее следует Приморский край - 60 тыс. рабочих мест и Ростовская область - 52 тыс. рабочих мест. В Нижегородской, Амурской областях и Татарстане - примерно по 47 тыс. вакансий. Замыкают десятку регионов с наибольшим числом вакансий в стране - Краснодарский край (около 44 тыс. вакансий) и Санкт-Петербург. В Северной столице работодателям требуются более 38 тыс. различных специалистов.

"Работа в России" - федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также содержащая иную информацию. Сейчас на портале размещена информация о более 1,5 млн вакантных рабочих местах.