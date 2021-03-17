"Газпром нефть" вернула с удаленного режима работы около 70% специалистов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала поэтапное возвращение сотрудников с дистанционного режима работы, одновременно компания проводит активную добровольную вакцинацию от COVID-19, благодаря которой уже более трети сотрудников сформировали иммунитет к вирусу. Об этом сообщила "Газпром нефть".

"Работу в офисах возобновили около 70% специалистов всех предприятий компании. Обязательным условием для выхода сотрудника на постоянное рабочее место является отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

На нефтепромыслах "Газпром нефти" ввели специальный порядок для сотрудников после вакцинации - при наличии антител к COVID-19 и отрицательного ПЦР-теста они заезжают на вахту без нахождения в буферном терминале. Для профилактики распространения вируса на нефтеперерабатывающих заводах ввели системы бесконтактной передачи смен.

"Проход в офисы и на предприятия осуществляется по цифровым пропускам, синхронизированным с корпоративной системой контроля здоровья персонала HealthCheck. Это позволяет обеспечить доступ на объекты для сотрудников без признаков заболевания и при наличии у них актуального отрицательного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации", - указали в компании.