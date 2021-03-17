СМИ: на Шри-Ланке ожидают поставок вакцины "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Шри-Ланка ожидает поставок российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило в среду издание Colombo Gazette.

Согласно информации национального оперативного центра по противодействию COVID-19, партия препарата скоро поступит в страну.

В начале марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана заявил, что республика одобрила экстренное применение "Спутника V".

29 января Шри-Ланка начала вакцинацию 250 тыс. работников сферы здравоохранения и военнослужащих. С середины февраля в стране проводится массовая кампания, прививки к настоящему времени сделали 750 тыс. жителей столицы Коломбо и самой густонаселенной Западной провинции. В ходе вакцинации используется препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.