Совфед одобрил закон о прекращении выплат страховой пенсии в связи с аннулированием ВНЖ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о прекращении выплат страховой пенсии пенсионерам - иностранным гражданам в связи с аннулированием вида на жительство (ВНЖ).

"Наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства действительного вида на жительство является необходимым условием для реализации ими права на пенсионное обеспечение по законодательству РФ. В целях контроля за выплатой страховой пенсии в условиях нового законодательства в сфере миграции предлагается уточнить соответствующие положения закона в части прекращения выплаты страховой пенсии в связи с аннулированием вида на жительство", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, Пенсионный фонд РФ получает сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании ВНЖ из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, закон будет способствовать своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также позволит предотвратить нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.