Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 30 апреля в Казани

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза планируется провести 30 апреля 2021 года в Казани. Об этом сообщила журналистам в ходе брифинга помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета", - сказала Малкина.

В повестку планируется включить вопрос об основных направлениях промышленного сотрудничества до 2025 года, а также дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС и др.

Ранее сообщалось, что Евразийский межправсовет пройдет 23 апреля.

В 2021 году первое заседание межправсовета ЕАЭС проходило в 5 февраля в Алма-Ате. Предыдущее заседание совета состоялось в Москве 4 декабря 2020 года.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.