МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия будет получать банковскую информацию от налоговых органов других стран в рамках международного обмена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"В связи с тем, что Россия приняла на себя обязательства по международному обмену информацией в налоговых целях, уточняется перечень сведений, которые банки обязаны будут предоставлять по мотивированному запросу налогового органа. В свою очередь Россия также будет получать такую информацию от других стран", - говорится в сообщении.

Закон об уточнении перечня сведений, которые банки будут предоставлять налоговым органам, вступил в силу 17 марта. Однако закон не меняет полномочий налоговых органов: ФНС и ранее имела право на получение такой информации, поясняют в Минфине. Расширение доступа ФНС к банковской тайне не коснется добросовестных налогоплательщиков, подчеркнули в министерстве.