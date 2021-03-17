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Прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" планово приостановили до 21 марта

Речь идет об участках в Белоруссии и на Украине в направлении Словакии и Венгрии
© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прокачка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" по территориям Белоруссии и Украины в Словакию и Венгрию планово приостановлена до 21 марта из-за поставок на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В соответствии с планом, до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке "Дружбы" по Белоруссии и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса - Броды партии азербайджанской нефти", - сказал он.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

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БелоруссияУкраинаСловакияВенгрия
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