МЭА ожидает восстановления спроса на нефть на докризисном уровне не ранее 2023 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Восстановление глобального спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года. Об этом говорится в поступившем в ТАСС прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти на период до 2026 года.

МЭА отмечает, что мировой спрос на нефть все еще испытывает на себе последствия пандемии коронавируса. По данным агентства, в 2020 году спрос на нефть оказался почти на 9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня 2019 года. "В отсутствие более стремительных политических мер и изменений поведенческих моделей, долгосрочные драйверы роста продолжат увеличивать спрос на нефть", - указывается в отчете.

При этом глобальное потребление нефти к 2026 году может достичь 104,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с больше уровня 2019 года, считают в МЭА. Эксперты агентства подчеркивают, что затяжные последствия пандемии в сочетании с "безотлагательностью энергоперехода на низкоуглеродные источники энергии может означать, что спрос на нефть больше никогда не восстановит свою допандемическую траекторию".

Наибольший вклад в рост восстановление спроса внесут Китай и Индия.

Прогноз роста спроса на 2021 год МЭА повысило в ежемесячном отчете, также вышедшем сегодня. Так, в мартовском отчете МЭА ожидает, что глобальный спрос на нефть в 2021 году увеличится на 5,5 млн б/с - до 96,5 млн б/с. Такая оценка на 100 тыс. б/с выше февральской.

Улучшение прогноза объясняется холодной погодой в северной части Азии, Европе и США. При этом более интенсивный экономический рост и вакцинация населения поддержат рост спроса на нефть во втором полугодии 2021 года.