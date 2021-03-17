Спрос на бензин может никогда не восстановиться на докризисном уровне

ТАСС, 17 марта. Глобальный спрос на автомобильный бензин может больше никогда не восстановиться на докризисном уровне из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в прогнозе МЭА по рынку нефти на период до 2026 года, поступившем в ТАСС.

По данным агентства, в 2020 году спрос на автомобильный бензин упал на рекордные 2,9 млн б/с, поскольку правительства многих стран попросили граждан оставаться дома для снижения уровня заражения коронавирусной инфекцией. Как считают в МЭА, в 2021 году спрос на автобензин восстановится на 1,7 млн б/с в сравнении с 2020 годом благодаря возобновлению активности со стороны потребителей, связанным с распространением вакцин от коронавируса.

Эксперты агентства отмечают, что потребление автобензина в 2022 году должно вырасти на 470 тыс. б/с, сокращая разрыв с допандемическим уровнем. "Несмотря на это, спрос на автобензин, вероятно, будет находиться в стагнации на протяжении нескольких лет", - прогнозируют в МЭА.