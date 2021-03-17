В Минсельхозе не ожидают дефицита минеральных удобрений для аграриев

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает дефицита минеральных удобрений для аграриев в России. Об этом в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Сейчас обсуждаются меры для системной защиты внутреннего рынка. В целом дефицит удобрений мы не прогнозируем", - сказал он.

По словам Патрушева, сейчас аграриям необходимо закупить еще 1,2 млн тонн удобрений для проведения весенних полевых работ. Всего, по предварительным расчетам, внесение удобрений в текущем году будет на 0,5 млн тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн тонн, сообщил министр. Он также отметил, что, по информации субъектов, в России отмечается рост цен на отдельные виды удобрений.

"Росстат по итогам прошлого года фиксировал увеличение цен производителей. По ряду позиций оно было весьма существенное - от 11% до 41%", - сообщил министр. Он добавил, что, по данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений с начала года выросла еще - от 10% до 22%. "Для урегулирования ситуации совместно с коллегами из Минпромторга, ФАС, а также Российской ассоциацией производителей удобрений, союзами и субъектами провели серию совещаний на уровне руководства правительства", - сказал министр.

Ранее Минсельхоз России подготовил проект постановления, который подразумевает заключение соглашений о снижении цен на минеральные удобрения. Уточняется, что соглашения признаются допустимыми в случае соблюдения некоторых условий. Так, предметом соглашений должна выступать реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Российской Федерации. Кроме того, соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров

Посевная кампания

Он также отметил, что посевная кампания в России стартовала на юге и на Северном Кавказе в девяти субъектах страны. На сегодняшний день аграрии засеяли почти 151 тыс. га. В целом в 2021 году посевная площадь составит 80,5 млн га, из них под озимые - 19,4 млн га. На сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся чуть более 76% всех посевов, заявил Патрушев.

Министр напомнил, что в текущем году будут увеличены площади сева зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе. Кроме того, в рамках работы по стабилизации цен почти на 15% будет увеличена площадь сева сахарной свеклы. Таким образом она составит 1,62 млн га.

"При планировании посевов на 2021 год мы ориентировались на необходимый объем сахара в 5,9 млн тонн. Это покроет внутренние потребности нашей страны", - сообщил министр. По его словам, обеспеченность аграриев семенами на сегодняшний день составляет 100%. "По информации отраслевых ассоциаций, существенного роста цен на семена яровых зерновых и зернобобовых культур не наблюдается. Каких-либо обращений по этому вопросу к нам не поступало", - заключил он.