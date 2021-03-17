Страны ОПЕК+ в феврале сократили добычу нефти на 112% от плана

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ в феврале 2021 года добывали 39,46 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 0,6 млн б/с меньше, чем в январе. Сделка по сокращению добычи в феврале была выполнена на 112% против 103% месяцем ранее, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполнили соглашение на 125% от плана, сократив добычу нефти до 21,73 млн б/с, страны "не ОПЕК" - на 89%, до 14,7 млн б/с.

Так, Саудовская Аравия в феврале удерживала добычу на уровне 8,14 млн б/с, что почти на 1 млн б/с ниже уровня января. Россия, по данным МЭА, в феврале добывала 9,26 млн б/с, выполняя Венскую сделку на 93%.

На встрече в январе 2021 года страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на февраль - март. Так, Саудовская Аравия брала на себя дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с. Остальные страны уровень добычи нефти сохранили, за исключением России и Казахстана, которые получили право нарастить совокупно на 150 тыс. б/с.

По мнению экспертов МЭА, масштабное сокращение добычи нефти в ОПЕК+ приведет к резкому сокращению запасов во втором полугодии 2021 года. "Однако пока в танкерах и хранилищах еще достаточно запасов нефти, чтобы оптимально снабжать этим мировой рынок", - заключили в МЭА.