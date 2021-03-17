Кремль не ожидает резких колебаний цен на топливо в России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство России держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, что не позволят им резко меняться. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что после предыдущих "нежелательных скачков" цен на топливо, в том числе в 2018 году, был разработан специальный демпферный механизм, который призван смягчать влияние факторов, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть.

Песков отрицательно ответил на вопрос, планируется ли у президента встреча с главами топливных компаний.

Ранее Счетная палата в отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из "укрупненных проблем" аудита в прошедшем году. По мнению Счетной палаты, эти риски могут повториться. В свою очередь в Министерстве энергетики РФ заявили, что не видят предпосылок для повторения в стране ситуации 2018 года с бензином.

Весной 2018 года в связи с резким ростом цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть правительство РФ приняло ряд беспрецедентных мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так, демпфирующий механизм в нефтяной отрасли позволил убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок. В конце 2020 года - начале 2021 года стоимость нефти снова росла. Правительство вновь предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов. В частности, скорректированный демпфер в нефтяной отрасли заработает с 1 мая 2021 года.