{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" во время ремонта газопровода будет поставлять газ в Армению через Азербайджан

Работы могут занять около трех недель

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении "Газпром экспорта".

Российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".

"Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии", - отмечает "Газпром экспорта".

Теги
АзербайджанАрменияРоссия
В "Аэрофлоте" указали на отсутствие признаков банкротства или недостатка ликвидности
В компании, как добавил ее гендиректор Михаил Полубояринов, предпринимают все меры, чтобы этого не произошло
Читать полностью