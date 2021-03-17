"Газпром" во время ремонта газопровода будет поставлять газ в Армению через Азербайджан

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении "Газпром экспорта".

Российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".

"Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии", - отмечает "Газпром экспорта".