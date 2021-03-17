Песков: действия Роскомнадзора в отношении Twitter направлены на соблюдение законов РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Деятельность Роскомнадзора в отношении Twitter направлена на принуждение к соблюдению законов РФ, а не против этой социальной сети, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это надзорное ведомство, оно действует в строгом соответствии с законом РФ. Это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать. Это действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что ведомство информирует администрацию президента о своих действиях, "но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности, это его функции".

"Невозможно себе представить, чтобы любая компания, неважно какого она размера, которая действует в сфере IT, в сфере соцсетей, чтобы она действовала в нарушение законов России. И в случае больших компаний, и в случае средних, и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность", - отметил представитель Кремля.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. Как сообщил на прошлой неделе начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, ведомство готово вести диалог с компанией, однако она не реагирует на запросы и требования.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, ведомство заблокирует Twitter на территории РФ через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. По его словам, если компания за отведенный месяц выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.