"Аэрофлот" ожидает полноценного возобновления полетов в Грецию в середине мая

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" ожидает, что регулярное авиасообщение с Грецией будет возобновлено в полном объеме в середине мая. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Насколько я знаю, была встреча руководителя Росавиации с послом Греции о возможности открытия регулярных полетов в Грецию. Мы ожидаем, что с середины мая уже возможно полноценное открытие маршрутов, но пока еще нет [цифрового проездного] IATA Travel Pass, поэтому это будет, видимо, на некоем двустороннем обмене данных, требований Греции и требований России", - сказал он.

Регулярное авиасообщение с Грецией было возобновлено в феврале этого года. На данный момент в Греции действует квота: в страну могут въезжать не более 500 россиян в неделю. Однако посольство Греции в Москве 17 марта подтвердило ТАСС, что с 14 мая страна ждет туристов из РФ, которые должны иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.