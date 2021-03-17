ГД приняла в I чтении законопроект о страховании аграриев на случай потери урожая из-за ЧС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, направленный на возможность аграриев заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения регионе режима чрезвычайной ситуации.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия"). Законопроект вводит понятие чрезвычайной ситуации для целей сельскохозяйственного страхования. Кроме того, документ предлагает увеличить размер субсидии на уплату части страховой премии при страховании от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера.

Как уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников ("Единая Россия"), для малого агробизнеса она составит 80% от страховой премии. "Для остальных производителей сельхозтоваров размер субсидии в первый год будет таким же, но с 2022 года предусмотрено ежегодное снижение размера господдержки до 50% от страховой премии", - пояснил журналистам Плотников.

Инициатива также предлагает сформировать фонд компенсационных выплат при ЧС за счет отчислений страховщиками части полученных по договорам сельскохозяйственного страхования страховых премий. Согласно документу, размер таких отчислений устанавливается объединением страховщиков на соответствующий год, но не может быть менее 5% от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. Законопроект также устанавливает требования к страховым организациям и критерии их отбора.

"Таким образом государство оказывает помощь и поддержку сельхозпроизводителям при наступлении ЧС природного характера", - отметил Плотников.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения законопроекта об осуществлении компенсационных выплат в счет возмещения ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года.