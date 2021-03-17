Минфин назвал ВСМ среди проектов для возможного вложения средств ФНБ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вложение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) целесообразно в окупаемые проекты - например, в строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Все зависит от объема проектов. Есть наши оценки возможного участия ФНБ, но если брать меры консервативной оценки, то это где-то триллион рублей на три года. Но если посмотреть проекты, в которые целесообразно вкладывать средства ФНБ, то, например, это проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальном количестве проектов, которые могут быть профинансированы из ФНБ.

"Мне кажется, что в первую очередь это должны быть окупаемые инфраструктурные проекты, ВСМ - один из таких. Мы список формируем, ранжирование будет проведено", - добавил глава Минфина.

По словам Силуанова, стоимость проекта строительства ВСМ оценивается в 1 трлн рублей.

11 марта министр заявлял, что правительство в этом году планирует утвердить порядок инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния. Сейчас объем ликвидной части ФНБ позволяет инвестировать в новые проекты.

По данным Минфина, объем ФНБ на 1 марта 2021 г. составил 13,552 трлн руб. Объем ликвидной части ФНБ равнялся 7,5% ВВП, или 8,687 трлн рублей.

О ВСМ

"Российские железные дороги" в 2022 году начнут строительство заходов высокоскоростной магистрали в Москву и Санкт-Петербург, заявлял в марте первый заместитель генерального директора компании Сергей Павлов.

Минтранс рассчитывает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 году, сообщал ранее в интервью ТАСС замглавы министерства Владимир Токарев. По его словам, проект является экономически эффективным. Операционная безубыточность может быть достигнута за первый полный год эксплуатации - в 2027 году, а чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации - в 2031 году. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн руб., отмечал он.