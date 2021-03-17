Силуанов назвал ряд новых критериев проектов для инвестирования из ФНБ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают, в частности, что их доля не должна превышать 25% от объема проекта, а объем заемных средств не должен быть выше 40%, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы говорим о том, что от объема проекта участие ФНБ должно быть не более 25%, объем заемных средств - не более чем 40%, мы говорим о том, что, действительно, должны быть проекты, которые создают дополнительные рабочие места, новую экономику, и так далее", - сказал Силуанов.

Он добавил, что правительство, скорее всего, оперативно примет новые правила инвестирования ФНБ, в противном случае будет пока работать по существующим. "Действительно, в правительстве подготовлены новые правила. Они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены. Но если мы быстро не сможем это сделать, у нас есть действующие правила, по которым мы работали в прошлые годы, когда размещали (инвестировали - прим. ТАСС) средства ФНБ. Они, может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели", - сказал министр.

Инвестиционные проекты могут получить финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2021 года. "Я думаю, что даже раньше. Перечень проектов - уже поручение есть, прогноз мы весной подкорректируем, соответственно, в первом полугодии может быть определен перечень проектов и начато их финансирование", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что, согласно поручению президента РФ, перечень проектов должен быть сформирован за месяц.

На прошлой неделе Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что правительство в этом году планирует утвердить порядок инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ). Президент поручил предоставить список проектов в месячный срок.

Сейчас можно инвестировать ту часть ФНБ, объем которой превышает 7% ВВП (так называемая ликвидная часть). Объем ФНБ на 1 марта составил 13,552 трлн рублей. Объем ликвидной части ФНБ на 1 марта 2021 года составил 7,5% ВВП, или 8,687 трлн рублей.