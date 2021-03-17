Курс доллара на Мосбирже поднялся до 74 рублей на фоне заявлений Байдена

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,58% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 74 рубля впервые с 10 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 14:18 мск.

В то же время евро поднимался на 1,46% и в пике роста торговался по 88,02 рубля.

По данным на 14:43 мск американская и европейская валюты замедлили рост. Так, доллар рос на 1,06% - до 73,64 рубля, а евро находился на уровне 87,59 рубля (+0,97%).

Рубль ослабел на фоне заявлений президента США Джо Байдена о России.

Долларовый индекс РТС в ходе торгов на Мосбирже упал на 3,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув 1498,37 пункта, следует из данных торговой площадки на 14:31 мск. Индекс опустился ниже 1500 пунктов впервые с 11 марта.

В то же время индекс Мосбиржи снижается на 2,24% и находится на уровне 3509,57 пункта.

По данным на 14:50 мск, биржевые индексы замедлили снижение. Так, индекс РТС опускался на 2,94%, до 1507,21 пункта, а индекс Мосбиржи находился на отметке 3521,75 (-1,9%).