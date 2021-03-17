Путин заявил, что критической ситуации с задержкой зарплат в стране удалось не допустить

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что несмотря на пандемию коронавируса, в стране удалось не допустить критической ситуации с задержкой выплаты зарплат.

"В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда", - сказал глава государства в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По его данным, "благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд рублей долгов по заработной плате".

Путин отметил, что "как и другие звенья правоохранительной системы, прокуратура решает жизненно важные задачи по обеспечению законности и правопорядка, по своему статусу призвана вносить весомый, значимый вклад в развитие России как правового, социально-ориентированного, демократического государства".

"За прошедший очень непростой 2020 год вам удалось улучшить ряд определяющих показателей", - обратился президент к участникам заседания. "Так, прокурорами защищены социальные права более миллиона граждан", - привел пример Путин.

Говоря о своевременной выплате зарплат, он заметил, что "свою роль сыграли и меры поддержки, постоянный контроль исполнения трудового законодательства". "Конечно, нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда", - указал президент.