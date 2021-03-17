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Путин обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ

Президент также отметил низкое качество обслуживания в этой сфере

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также на низкое качество обслуживания в этой сфере.

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - заметил он в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. - Это и неоправданный рост тарифов".

Как пояснил глава государства, понятно, что экономика живет по своим законам, нарушать которые очень опасно. "Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру", - указал Путин.

Он подчеркнул, что в решении этих проблем рассчитывает на "принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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