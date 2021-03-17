Путин потребовал активнее анализировать соответствие доходов и расходов чиновников

"Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам", - призвал российский лидер, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

В целом, прокуратура, по мнению Путина, должна серьезное внимание уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества.

Кроме того, президент заметил, что на повестке дня остается и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем. Путин призвал активнее использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной под эгидой Генпрокуратуры, для координации этой работы.